Во вторник, 13 марта в Киеве ограничили автомобильное движение по улице Фанерной, рядом с Харьковским шоссе в Днепровском районе. Дорогу перекрыли из-за подтопления.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"В связи с поднятием уровня воды в открытом русле (мелиоративный канал), которое находится на балансе КП "Плесо", возникло подтопление проезжей части ул. Фанерной, поэтому сейчас движение транспорта по указанной улице ограничено", - указано в опубликованном сообщении.

Водителей попросили временно ехать по объездным маршрутам.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", синоптик рассказала о надвигающемся на Украину циклоне с ветрами и морозами. В Киеве 14 марта ожидается дождь, возможен мокрый снег, а также сильный ветер. Ближайшей ночью и завтра днем температура воздуха в столице будет примерно одинаковой, +1+3 градуса

Напомним, что о проблемах с подтоплением Фанерной было известно еще в конце 2017 года. Мы сообщали, что 26 декабря ее затопило после сильного дождя. Движение по улице было парализовано.