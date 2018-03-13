У Кличко хотят переименовать улицу Бойченко в Киеве в улицу Украинского Пласта
Комиссия по наименованиям Киевской городской госадминистрации утвердила результаты общественного обсуждения, на котором приняли предложение переименовать улицу Бойченко на улицу Украинского Пласта.
Поддержали предложение 2124 человека, против проголосовали 1085, сообщает группа в поддержку переименования на своей странице в Facebook.
"Комиссия по вопросам наименований рекомендует городскому голове внести предложение о появлении в Киеве улицы Украинского Пласта на рассмотрение Киевского городского совета", — говорится в сообщении.
Фото: facebook.com
Украинский Пласт — Национальная скаутская организаация Украиины. Украинское движение Скаутского типа, возникшее вслед за английским, немецким, русским и другими национальными молодежными движениями в 1911 году на части территории нынешней Украины, часть которой входила в то время в состав Австро-Венгрии.
Александр Бойченко - советский украинский писатель.
Ранее "Страна" сообщала, что за неделю до окончания голосования за переименование площади Льва Толстого в Киеве лидирует мнение "против".
На сайте Киевской городской госадминистрации появился документ, где предлагают переименовать площадь Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко.
Также композитор Быстряков предложил ввести мораторий на переименование улиц в Киеве.