Комиссия по наименованиям Киевской городской госадминистрации утвердила результаты общественного обсуждения, на котором приняли предложение переименовать улицу Бойченко на улицу Украинского Пласта.

Поддержали предложение 2124 человека, против проголосовали 1085, сообщает группа в поддержку переименования на своей странице в Facebook.

"Комиссия по вопросам наименований рекомендует городскому голове внести предложение о появлении в Киеве улицы Украинского Пласта на рассмотрение Киевского городского совета", — говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Украинский Пласт — Национальная скаутская организаация Украиины. Украинское движение Скаутского типа, возникшее вслед за английским, немецким, русским и другими национальными молодежными движениями в 1911 году на части территории нынешней Украины, часть которой входила в то время в состав Австро-Венгрии.

Александр Бойченко - советский украинский писатель.

Ранее "Страна" сообщала, что за неделю до окончания голосования за переименование площади Льва Толстого в Киеве лидирует мнение "против".

На сайте Киевской городской госадминистрации появился документ, где предлагают переименовать площадь Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко.

Также композитор Быстряков предложил ввести мораторий на переименование улиц в Киеве.