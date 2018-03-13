На днях 31-летнюю Херд заметили на свидании с 57-летним актером Шоном Пенном. По словам очевидцев, они пили красное вино, много смеялись и явно флиртовали друг с другом. Об этом пишет Daily Mail.

"Для свидания с Шоном Эмбер выбрала очень откровенное платье и выглядела в нем потрясающе, — рассказывает инсайдер. - Она все время смеялась и казалась очень счастливой".

Фото: dailymail.co.uk

Не секрет, что Пенн предпочитает блондинок: актер был женат на Робин Райт и Мадонне, а также встречался с Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон. Пока Пенн не сообщал о своем расставании с юной актрисой Лейлой Джордж (она помогла ему пережить разрыв с Шарлиз Терон).

Что касается Херд, то она недавно рассталась с Илоном Маском, главой компаний Tesla Motors, PayPal и SpaceX. Их отношения выглядели серьезными - по слухам, пара планировала пожениться. У нее также никак не комментируют встречу с Пенном.

Как сообщала "Страна", ранее Брэд Питт даже за деньги не смог попасть на сеанс с Эмилией Кларк из "Игры престолов".

Мы писали, что вышел тизер нового сезона "Карточного домика" с Робин Райт.

Также стало известно, что Илон Маск ходит на свидания с бывшей женой Джонни Деппа.