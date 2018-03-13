Новоназначенная директор ЦРУ 61-летняя Джина Хаспел не препятствовала пыткам в секретной тюрьме разведуправления США "Глаз кошки" в Таиланде, которую она возглавляла в 2002 году. Об этом пишет Fortune.

Хаспел начала работать в ЦРУ в 1985 году. Сведений о ее работе в ЦРУ в течение первых 15 лет почти нет. Известно, что в 2002-м она управляла секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, в которой содержались террористы, в частности предполагаемые активисты "Аль-Каиды" Абд ар-Рахим ан-Нашири и Абу Зубайда.

Как отмечается, Хаспел контролировала незаконные пытки нескольких заключенных. В частности речь идет о пытке водой, за которую против Хаспел правозащитники пытались инициировать судебный процесс в Германии.

17 декабря 2014 года правозащитная общественная организация Европейский центр по конституционным правам человека инициировала уголовное дело в отношении неустановленных оперативников ЦРУ, после того, как США Сенатский комитет опубликовал свой доклад о пытках со стороны американских спецслужб.

А 7 июня 2017 года этот же Европейский центр призвал Генерального прокурора Германии выдать ордер на арест Хаспел по обвинениям в том, что она контролировала пытки подозреваемых в терроризме в Таиланде. Жалоба на нее базируется на деле саудовского гражданина Абу Зубайды.

Также сообщается, что Хаспел участвовала в уничтожении видеозаписей допросов, проводившихся в тюрьме.

После Таиланда она долгое время была начальником штаба руководителя Контртеррористического центра ЦРУ. В 2013 году Хаспел стала руководителем Национальной секретной службы. Однако, ушла с данной должности из-за обвинений в пытках заключенных в Таиланде.

А в феврале 2017 года президент США Дональд Трамп назначил Хаспел заместителем главы ЦРУ Майкла Помпео.

Ранее "Страна" писала, что президент США Дональд Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона и назначил на эту должность главу ЦРУ Майкла Помпео.

После назначения Помпео, его место заняла заместитель главы ЦРУ - Джина Хаспел.