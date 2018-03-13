В жилом квартале Санкт-Петербурга прозвучал взрыв в жилом доме. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Разрушены несколько квартир на верхних этажах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Dailystorm.ru, взрыв обрушил несколько этажей в подъезде жилой многоэтажки в Санкт-Петербурге. Очевидцы публикуют фото в соцсетях.

По предварительной информации, взорвался газ. Экстренные службы уточняют информацию о пострадавших.

Пострадал дом 219 по улице Народного ополчения (улица Партизана Германа). Взрывом повреждены как минимум четыре квартиры.

Фото: Shatura73/Twitter

Фото: t.me/breakingmash

Как сообщала "Страна", 9 февраля в Санкт-Петербурге по улице Репищева, 10 также произошел взрыв. Тогда пострадали трое рабочих, которые получили ожоги и контузии. "Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов", — отметили очевидцы.

Напомним также, что в Петербурге вспыхнул масштабный пожар на киностудии "Ленфильм"