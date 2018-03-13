В Петербурге прогремел взрыв в многоэтажке, разрушены квартиры на верхних этажах
В жилом квартале Санкт-Петербурга прозвучал взрыв в жилом доме. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Разрушены несколько квартир на верхних этажах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Dailystorm.ru, взрыв обрушил несколько этажей в подъезде жилой многоэтажки в Санкт-Петербурге. Очевидцы публикуют фото в соцсетях.
По предварительной информации, взорвался газ. Экстренные службы уточняют информацию о пострадавших.
Пострадал дом 219 по улице Народного ополчения (улица Партизана Германа). Взрывом повреждены как минимум четыре квартиры.
Фото: Shatura73/Twitter
Фото: t.me/breakingmash
Как сообщала "Страна", 9 февраля в Санкт-Петербурге по улице Репищева, 10 также произошел взрыв. Тогда пострадали трое рабочих, которые получили ожоги и контузии. "Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов", — отметили очевидцы.
Напомним также, что в Петербурге вспыхнул масштабный пожар на киностудии "Ленфильм"