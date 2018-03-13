Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал первый перелет на воздушном шаре между высочайшими вершинами Карпат - через Черногорский хребет. Его установил Николай Рубель, уроженец села Сходницы Львовской области.

Официально рекорд был зарегистрирован 4 марта 2018. Об этом сообщается на сайте Сходницкого сельсовета.

По словам Николая Рубеля, полет он совершал вместе со своим братом Романом еще 16 января.

"Готовились долго, подбирали хорошую погоду. Летели 16 января со стороны Рахова в сторону Верховины, где и приземлились. Сам полет длился 3:00, высота над Говерлой, горой Поп Иван примерно 200 метров от вершины", - рассказал Николай Рубель.

Национальный рекорд он установил на воздушном шаре "Сходница". По словам мужчины, он уже более семи лет занимается полетами на воздушных шарах и уже давно прыгает с парашютом.

Черногорский хребет - это самый высокий горный массив украинских Карпат. В него входит гора Говерла высотой 2061 метр.

Фото: facebook.com/SelRada

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