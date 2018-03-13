Есть надежда, что новый государственный секретарь США Майк Помпео будет проводить не худшую его предшественника для Украины линию. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Сергей Березенко, передает УНН.

"В Украине есть двухпартийная поддержка (в США - Прим.ред.). Это однозначная поддержка Украины по вопросам вооружения, в том числе предоставления летального оружия. Позиция Украины достаточно сильна как среди демократов, так и среди республиканцев. Государственный секретарь, как и Госдеп, не могли единолично определять эту политику. Я надеюсь, что новый (госсекретарь США - Прим. ред.) Майк Помпео будет проводить не худшую для Украины линию", - заявил Березенко.

Кроме того, комментируя увольнение Рекса Тиллерсона, нардеп заявил, что это внутренние дела США.

"Мы должны быть надежными партнерами наших друзей в США, все остальное - это внутренние дела (увольнение Тиллерсона - Прим.ред.) непосредственно президента Трампа и Администрации. Это его право", - подчеркнул Березенко.

Как сообщала "Страна", Трамп провел перестановки в администрации ради переговоров с КНДР.

Мы писали, что в Госдепе рассказали подробности отставки Тиллерсона.

Также стало известно, что доллар просел к евро и фунту после новости об увольнении Тиллерсона.