Высший суд Украины поддержал судебные решения предыдущих инстанции о незаконном выводе банка "Хрещатик" с рынка и дальнейшей его ликвидации. Об этом говорится в постановление суда №826/15685/16 от 28 февраля.

Окружной административный суд Киева 28 февраля 2017 года, оставленным без изменений определением Киевского апелляционного административного суда от 30 мая 2017 года, признал противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик".

Нацбанк не согласился с этими решениями судов и подал кассационную жалобу. Но 20 декабря 2017 года регулятор получил постановление Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года, которым кассационная жалоба НБУ оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанции - без изменений.

Регулятор обратился в Высший суд Украины за пересмотром решения, но и здесь получил отказ.

"В удовлетворении заявления НБУ о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года отказать. Определение Высшего административного суда Украины оставить в силе", - говорится в документе.

Напомним, банк "Хрещатик" был отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года, а 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Как сообщала "Страна", при обыске "Хрещатика" ГПУ обнаружила документы о присвоении госсредств.

Также напомним, что НБУ заявил, что в банке "Хрещатик" действовала преступная группировка.