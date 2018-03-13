В поддержку соратника экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давида Сакварелидзе журналистка "Нового канала" Юлия Ковалева сняла эпатажный ролик.

На записи, которую Ковалева разместила в Facebook, она в полураздетом виде показывает листки бумаги со словами: "Сакварелидзе Давид я тебя хочу видеть прокурором!".

Она также объясняет свой поступок. "Я не хочу у власти видеть политических проституток. Поэтому поддерживаю Давила Сакварелидзе. Специально, так провокационно, что бы наверняка быть услышанной. И да: мне не жалко сделать такое видеообращение для человека, который рискует своим здоровьем и свободой ради того чтобы в Украине стало лучше. И я хочу чтобы украинцы его поддержали также яро, как он поддерживал всегда Саакашвили. Даже ещё сильнее. Он этого достоин", - написала Ковалева на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/yuli.kovalyova

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Сакварелидзе возле АП объяснил украинцам, чего именно боится власть.

Также палаточный городок скоро появится в новом месте - Сакварелидзе.