Исходя из имеющихся у следствия по делу отравления экс-ГРУшника, полковника Сергея Скрипаля и его дочери доказательств, за этим, вероятно, стоит Россия. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп журналистам у Белого дома, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, что это, вероятно, Россия, опираясь на все доказательства, которые у них (британцев- Прим. Ред.) есть", - сказал глава США.

Также американский президент сообщил, что во вторник проведет беседу с премьером Великобритании, обсудит в том числе дело Скрипаля.

Кроме того, Трамп пообещал, что американская администрация осудит того, кто стоит за отравлением бывшего сотрудника российской военной разведки, завербованного в свое время западными спецслужбами, Сергея Скрипаля.

"Тереза Мэй будет со мной сегодня говорить. Насколько я понимаю, они считают, что это была Россия. И я, разумеется, восприму это заключение как факт", - сказал американский лидер.

"Мы сегодня побеседуем с британцами. Я сегодня побеседую с Терезой Мэй. И как только мы установим все факты, если мы с ними (британцами - Прим. ред.) согласимся, то мы осудим Россию или того, кто бы им (виновным) ни оказался", - заявил Трамп.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери было осуществлено ​​покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Они были госпитализированы и до сих пор находятся в состоянии комы. Кроме них, пострадали еще более 20 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в деле отравления экс-ГРУшника Скрипаля увидели украинский след.

Также Украина готова помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля.

