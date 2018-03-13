В Тернопольской области сегодня ночью неизвестные бросили во двор местного предпринимателя взрывное устройство, в результате были выбиты окна и повреждена входная дверь дома. ЧП произошло в Борщеве около 2.00 ночи.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, сообщает пресс-служба областной полиции.

Прибывшие на место происшествия специалисты увидели, что взрывом выбиты окна, повреждены штукатурка и входные двери дома.

"При осмотре территории специалисты обнаружили остатки неустановленного предмета от пиротехнического или взрывного устройства. Их передали на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернопольской области в результате взрыва гранаты погиб полицейский, воевавший в АТО.

Также в Тернополе парня "прошило" током в 27 000 вольт во время селфи на поезде, но он чудом выжил.