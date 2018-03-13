В сети появилось видео уборки снега в столице. Ролик разместили на странице "Киев Автомобильный" в Facebook.

Видео, где минипогрузчик разбрасывает грязный снег с тротуаров на проезжую часть, вызвал волну обсуждений и нелестных отзывов о работе коммунальных служб.

На видео видно, как водитель сначала собирает снег ковшом с обочины, а затем раскатывает его по дороге.

В сети предположили, что он облегчает работу для снегоуборочной машины. Однако есть мнение, что таким образом техника ничего так и не убрала.

"А мы, простые автомобилисты должны портить днище своих авто из-за этих дебилов", - пишет Алекс Киевский.

"Раскидывает снег, чтоб быстрее таял, нормально все", - иронизирует Сергей Шепеленко.

Также нашлись и такие комментаторы, которые вступились за водителя.

"Не очень понятно, что возмутило?! На видео видно, что после маленького САТа будет убирать МАЗ снегоуборочный. Значит он правильно делает, выкидывая снег на дорогу", - пояснил Кирилл Кифорук и добавил, что в обществе привыкли кричать "зрада" раньше времени.

Фото: facebook.com/autokiev.info

Как сообщала "Страна", для преодоления последствий снегопадов в Киеве подготовили около 700 единиц техники.

Тем временем киевляне делятся в соцсетях фото и видео непогоды. Люди жалуются на непроходимость улиц: "Почему у нас дороги не чистят вообще?"