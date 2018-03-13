В день выборов президента России, 18 марта, полиция усилит охрану российских дипломатических учреждений в Украине. Об этом сообщает УНН, ссылаясь Департамент коммуникации МВД Украины.

"Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена", - заявили в МВД и добавили, что обычно охрану диппредставительств осуществляет спецподразделение Национальной гвардии Украины, полицейские подразделения будут дежурить вблизи их расположения.

При этом общее количество личного состава, который привлекут для охраны, еще не определено.

Напомним, дипломатические представительства РФ на территории Украины размещаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Ранее "Страна" писала о том, что у Лаврова призвали Киев обеспечить безопасность голосования на выборах 18 марта.

Также в предвыборной рекламе Жириновского Киев назван "столицей малороссийского округа".