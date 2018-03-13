В Киеве полиция задержала 22-летнего украинца, который похитил из квартиры посла Франции в Украине имущество на общую сумму около 740 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе следствия установлено, что молодой человек, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры по ул.Михайловской в Киеве, где проживал французский посол с женой.

"Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тыс. грн", - сказано в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что вором оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец г.Шахтерск Донецкой области.

"На сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины и решаться вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

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