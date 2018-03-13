Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в финальном этапе Кубка мира, который состоится в российской Тюмени. Об этом министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, который ранее предлагал бойкотировать этот чемпионат, написал в Facebook.

Такое решение было принято по результатам сегодняшней встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но во всех правилах есть исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил", - написал министр.

Таким образом, Украина не поедет на Кубок мира в Россию.

"Было принято совместное решение - сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал  Жданов.

Фото: facebook.com/zhdanovihor

Отметим, ранее федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

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