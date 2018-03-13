В Украине количество заболевших корью постепенно снижается. С прошлой недели зарегистрировано на 10% меньше новых случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение 5-11 марта корью заболели 617 человек: 216 взрослых и 401 ребенок.

Впрочем, Минздрав предупреждает: несмотря на уменьшение количества новых случаев, риски заболевания корью сохраняются.

"Просим родителей по всей Украине вакцинировать своих детей не только против кори, но и против других заболеваний согласно календарю прививок", - просят в ведомстве.

Всего за 10 недель 2018 года эта болезнь поразила 7069 украинцев - 2434 взрослых и 4635 детей.

Больше всего людей заболело в Ивано-Франковской (1566), Закарпатской (1279), Одесской (1063), Черновицкой (677) и Львовской (550) областях.

Наименьшее количество случаев кори - в Луганской и Черниговской (по 4), Сумской (5), Харьковской (10) и Херсонской (13) областях.

По информации Минздрава, в 2017 году уровень плановой вакцинации против кори вырос вдвое по сравнению с 2016 годом. За год, согласно календарю прививок, плановой вакцинацией охватили 93,3% детей в возрасте одного года и 90,7% детей 6 лет.

Всего в Украине около 370 000 доз вакцин КПК. Следующая поставка - 800 тысяч доз КПК - планируется на конец марта.

Как сообщала "Страна", за неделю в Украине корью заболели 783 человека, умер новорожденный ребенок.

Также "Страна" писала, что в Украине бушует грипп. 3 человека умерли, эпидпорог превышен на треть.