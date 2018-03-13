Президент США Дональд Трамп сделал перестановки в администрации для подготовки к переговорам с руководством КНДР, а также - к нескольким переговорам по торговым соглашениям.

Об этом рассказал агентству АР чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепа.

Президент предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.

В случае утверждения на новой должности Хаспел станет первой женщиной во главе ЦРУ.

9 марта Трамп объявил о готовности провести закрытую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. В Белом доме отмечают, что дата и место данной встречи пока не обговорены, на данный момент разрабатывается повестка готовящихся переговоров.

Также в США завершили первое расследование по вмешательству России в выборы.