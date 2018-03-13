В Украине запретили книги российского психотерапевта Синельникова
Госкомтелерадио запретило ввозить в Украину три книги российского психотерапевта Синельникова. Об этом сообщает "Интерфакс".
В частности, перечень издательской продукции государства-агрессора, на ввоз которой предоставлен отказ в выдаче разрешений на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, дополнен тремя книгами Валерия Синельникова:
"Учебник хозяина жизни. 160 уроков";
"Сотворение новой реальности. Откуда приходит будущее";
"Прививка от стресса. Как стать хозяином своей жизни".
Все эти книги изданы ООО "Центрполиграф" в Москве.
На данный момент в перечне находится 46 запрещенных изданий.
Ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине запретили 18 российских изданий, в том числе книги Симоненко и Табачника.
Также в Украине запретили сказки про Илью Муромца и русских богатырей.