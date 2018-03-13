Сегодня главная международная новость дня - это отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона. Как сообщили америкнские СМИ, глава Госдепа узнал об увольнении из Твиттера Дональда Трампа.

Теперь пост госсекретаря США займет директор ЦРУ Майк Помпео. А на его кресло в разведке сядет первая женщина-руководитель в истории ведомства - Джина Хаспел.

"Страна" разбиралась, с чем связана внезапная отставка Тиллерсона и что известно о новых топ-чиновниках Трампа.

Почему ушел Тиллерсон

Рекс Тиллерсон проработал главой Госдепартамента чуть больше года.

Многие удивлялись его назначению: Тиллерсон - шеф нефтяной компании ExxonMobil, никогда не работавший дипломатом. Тогда это списывали на новую экономическую политику Трампа, который избирался на волне защиты американского производителя от конкурентов.

Именно в этом контексте рассматривали фигуру бизнесмена Тиллерсона в качестве госсекретаря: США переводят внешнюю политику в сугубо экономическую, бизнесовую плоскость. Перестают заниматься делами всей планеты, если в этом нет прямой экономической выгоды для Штатов.

Другим месседжем в назначении Тиллерсона стал его нефтяной бэкграунд. Это означало, что США готовы укреплять свои позиции в нефтяных монархиях Востока и, что немаловажно, в России (Тиллерсон, как известно, имеет награды от российского руководства и опыт плодотворного сотрудничества с ним же).

Судя по тому, что произошло за этот год, можно выдвинуть несколько версий ухода Тиллерсона:

Версия 1. Не сработался с Трампом. О разногласиях между госсекретарем и хозяином Белого Дома говорили еще с лета. Американские СМИ рассказывали, как после встречи в Пентагоне Тиллерсон при свидетелях обозвал Трампа "чертовым кретином". Тогда же пресса написала о попытке госсекретаря уйти в отставку - но в Белом доме его уговорили остаться.

Что так изменило отношение Тиллерсона к своему шефу? По данным американских медиа, во-первых госсекретарь был против политики "размахивания шашкой" в отношении КНДР. Трамп даже однажды пошутил в Твиттере: "Рекс Тиллерсон, наш блистательный госсекретарь, тратит время на попытки переговоров с маленьким человеком-ракетой".

Вторая линия конфликта могла пролегать по теме ядерного оружия. Трамп предлагал нарастить ядерный потенциал в десять раз. Тиллерсон считал, что это спровоцирует гонку вооружений не только с Россией, но уже и с Китаем.

О конфликте с Трампом говорит еще одна цитата американского президента. Он, комментируя новость о "чертовом кретине", заявил: "Даже если Тиллерсон и сказал такое, то нам стоит сравнить результаты тестов на IQ. И угадайте, кто выиграет". Прозвучало как минимум двусмысленно и слегка обиженно.

В будущем у них было еще несколько более мелких размолвок. Трамп не выглядит эталоном терпения, и мог в конце-концов уволить "строптивого" нефтяника.

Версия 2. Не пригодился для дружбы с РФ. Стычки с Трампом могли иметь место на фоне совсем других процессов. Трамп шел на выборы с примиренческими лозунгами - особенно, в отношении России. И в этом смысле лучшей кандидатуры, чем Тиллерсон, здесь было не найти.

Однако мощный антироссийский консенсус в США помешал этим планам сбыться (если они вообще были). Конфронтация с РФ продолжается и становится только напряженнее. В этой связи функционал Тиллерсона оставался невостребованным - Трамп скован по рукам и ногам во внешней политике относительно РФ.

А глядя на преемника Тиллерсона - экс-директора ЦРУ Майка Помпео, который является эталонным "ястребом" - видно, что курс на "оттепель" с Российской Федерацией будет сворачиваться и дальше.

Видимо, в Белом доме решили повысить ставки в конфронтации с Россией. И относительно "мягкий" и прагматичный Тиллерсон в таком случае будет явно не на своем месте.

Новый глава Госдепа

Майк Помпео взглавил ЦРУ чуть более года назад – в январе 2017-го. Помпео родился 30 декабря 1963 года в Калифорнии в итальянской семье. Учился в военной академии в Вест-Пойнте, где стал лучшим учеником своего выпуска. Служил в армии как офицер кавалерии бронетанковой дивизии с 1986 по 1991 год.

После военной службы Помпео получил степень доктора юриспруденции в Гарвардской школе права и стал работать адвокатом в компании Williams & Connolly. В 2006 году Помпео стал президентом компании Sentry International, занимающейся нефтедобывающим оборудованием. С января 2011 года Майк Помпео является членом Палаты представителей от 4-го округа Канзаса.

В ходе республиканских праймериз Майк Помпео поддерживал трамповского соперника – сенатора Марко Рубио.

Он имеет репутацию консерватора. Выступает против абортов и за владение огнестрельным оружием. Также он заявлял, что известного разоблачителя, экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эварда Сноудена необходимо судить в США и вынести смертный приговор. Также выступал против закрытия тюрьмы в Гуантанамо.

Помпео являлся сторонником движения Чаепитие, которое выступало против некоторых пунктов политики президента Обамы, в частности, в сфере здравоохранения. Также он резко критиковал ядерную сделку с Ираном.

Кроме того, он достаточно решительно настроен в отношении России. Ранее Майк Помпео, выступая перед Сенатом США, признал вторжение России в Украину, а также кибератаки на США. Он говорил, что Россия "агрессивно самоутверждается" в Украине, а также представляет угрозу для Европы.

Также Помпео разделял мнение, что за кибератаками во время избирательной кампании в США стоит Россия, которая намеревалась повлиять на ход выборов.

"У Помпео прекрасные отношения с Трампом и это будет сильный союз, - сказал "Стране" один из функционеров Республиканской партии США. - Посмотрите на прошлое Майка Помпео. Ходят слухи, что Помпео приведет с собой экспертов из Атлантического совета, тем самым усилит прагматическое крыло Госдепа. Что это значит для остального мира - это значит, что политика Трампа окажется гораздо жестче, чем это предполагалось до сих пор. В отношении Украины будет жесткий подход. Скажут - риторика по поводу преобразований звучит чудесная, но где результат. Скажут, что поддерживают позицию Волкера, о том, что Минские соглашения очень важны, и решение конфликта лежит в плоскости введения миротворцев, а силового решения проблемы нету".

"Давайте будем понимать такую простую вещь, что внешней политикой США руководит не Госсекретарь, - сказал в комментарии "Стране" политолог-амереканист Дмитрий Дробницкий. - Внешняя политика определяется президентом. Госсекретарь, так сложилось, исторически важная фигура, можно вспомнить того же Генри Киссинджера. Однако, независимо от того, сильный или слабый госсекретарь, или технический госсекретарь, он все равно выполняет волю президента. Рекс Тиллерсон был поставлен на эту должность, чтобы полностью реформировать Государственный департамент, изменить эту корпорацию, сделать ведомство более современным, сделать его более лояльным. Нельзя сказать, что он был абсолютно бесполезным. Тиллерсон старался, но у него ничего не вышло. Не он съел бюрократов, а бюрократы съели его. Понимаете, вы начинаете реформировать болото, а оно вас затягивает. Это произошло и с Тиллерсоном. И вот Трамп назначил другого реформатора. По одной версии, финальной точкой стало то, что предстоят исторические переговоры между США и Северной Кореей и идти на эти переговоры со старой командой было бы нелегко".

Новая шеф ЦРУ

Впервые в истории ЦРУ возглавит женщина. Джина Хаспел ранее занимала пост первого заместителя директора ЦРУ.

Хаспел начала работать в ведомстве в 1985 году. В 2002 году она возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде под названием "Кошачий глаз". В этой тюрьме американские военные применяли пытку водой и другие пытки в отношении двух человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Аль-Каида".

Также сотрудник Центра борьбы с терроризмом ЦРУ Хосе Родригес писал в своих мемуарах, что в 2005 году Хаспел, которая в то время была его начальником, приказала уничтожить десятки видеокассет с записями, сделанными в этой тюрьме.

В 2013 году Джон Бреннан, директор Центральной разведки, назначил Хаспел исполняющей обязанности заместителя директора Национальной тайной службы, которая осуществляет тайные операции по всему миру. Однако ей было отказано в постоянной должности из-за критики в ее адрес.

В феврале 2017 года, после назначения Хаспел на должность заместителя главы ЦРУ, несколько членов комитета разведки Сената призвали Трампа пересмотреть это решение. Сенатор Шелдон Уайтхаус от имени себя и своих коллег Рона Видена и Мартина Генриха высказал свои опасения в связи с историей о таиландской тюрьме.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека призвал Генерального прокурора Германии выдать ордер на арест против Хаспел по обвинению в том, что она контролировала пытки подозреваемых в терроризме.

Хаспел является лауреатом премии Джорджа У. Буша за успехи в борьбе с терроризмом, премией Донована, медалью за заслуги и премией президента.