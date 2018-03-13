В Николаевском зоопарке во вторник впервые был выведен на прогулку четырехмесячный белый медвежонок. Об этом сообщил в Facebook директор зверинца Владимир Топчий.

"Сегодня утром, 13 марта, после четырехмесячного пребывания в берлоге Зефирка вывела в вольер своего малыша", - сообщил Топчий.

По словам директора учреждения, пол животного пока не определен, однако фактом является то, что на сегодняшний момент детеныш является одним из пяти белых медвежат в мире, которые родились в 2017 году. Напомним, о его рождении сообщалось в декабре минувшего года.

Фото: facebook.com/topchy.zoo

Другие подобные медвежата содержатся в зоопарках Ижевска, Москвы, Гельзенкирхена и Кингусси (Шотландия).

Как сообщала "Страна", из-за глобального потепления белые медведи могут вымереть быстрее, чем прогнозировали.

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