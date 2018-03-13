Европейский союз обновил перечень стран, власти которых не сотрудничают должным образом в вопросе уклонения от налогообложения и противодействия отмыванию денег.

Соответствующее решение принял сегодня, 13 марта, Совет ЕС по финансово-экономическим вопросам, сообщает сайт Совета ЕС.

"Совет ЕС изъял из перечня Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию и добавил Багамы, Сент-Китс и Невис, а также Американские Виргинские острова", - говорится в решении.

Как отмечается, политика ЕС направлена на утверждение эффективного управления в сфере налогообложения по всем мире, а также на укрепление усилий в противодействии избежанию от налогообложения и борьбу с мошенничеством в этой сфере.

Следовательно, на сегодняшний день в перечне "налоговых раев" ЕС находятся девять стран и территорий (юрисдикций): Американское Самоа, Багамы, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.

Ранее "Страна" сообщала, что ЕС вдвое сократит список стран-оффшоров.

Также Евросоюз добавит в "черный список" оффшоров еще 11 стран.