Имущество бывшего нардепа Александра Шепелева и его родственников арестовано в рамках расследования всех уголовных производств в отношении Шепелева по решению суда. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Все арестовано, его и родственников!" - сказал источник издания в правоохранительных органах.

При этом он не уточнил, о каком именно имуществе идет речь.

"Много случаев уже, когда крадут это арестованное имущество, а мы отлавливаем потом его!" - уточнил собеседник.

Он добавил, что имущество арестовано в рамках расследования всех уголовных производств в отношении Шепелева.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего народного депутата Александра Шепелева вечером 7 февраля.

Шепелев подозревается в расхищении средств Родовид Банка и в покушении на жизнь бывшего акционера банка Дядечко. Также "Страна" писала, что Шепелева обвиняют минимум по пяти статьям УК.