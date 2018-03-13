Сегодня, 13 марта, донецкий Шахтер сыграет с Ромой ответный матч 1/8 Лиги чемпионов. После обеда команда вышла на традиционную прогулку по городу, и болельщики не упустили своего шанса сделать совместные фото с любимыми игроками.

Об этом сообщает официальный Twitter донецкой команды.

Фото: twitter.com/fcshakhtar

Независимо от того, каким будет исход сегодняшнего матча, всем поклонникам футбола нужно просто насладиться сегодня игрой дончан, ибо после этого сезона "Шахтер образца 2017/2018", созданный Паулу Фонсекой, будет уже другой командой.

Как заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин, летом точно покинет команду Фред, и под вопросом продление контракта с Бернардом.

Кроме этого, представители Интера сегодня будут внимательно следить за игрой Марлоса. Итальянский клуб очень заинтересован в украинском бразильце.

Мы были свидетелями очень красивой истории под названием "Шахтер Донецк в сезоне 2017/2018". Давайте досмотрим ее до конца сезона и поаплодируем тренеру и игрокам. И будем верить в команду и в победу! И ждать новый Шахтер...