Экс-глава Госдепа Рекс Тиллерсон не хотел покидать должность госсекретаря США, а президент США Дональд Трамп не разъяснил, почему решил его отстранить. Об этом агентству Associated Press заявил заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

По его словам, Тиллерсон "в полной мере хотел остаться" на своем посту. Как отметил Голдстин, Тиллерсон "не говорил с президентом и не знает о его мотивах".

Кроме того, посол США в Лондоне Вуди Джонсон сообщил, что незадолго до увольнения Тиллерсон общался с главой МИД Британии Борисом Джонсоном на предмет отравления Сергея Скрипаля, пишет "Интерфакс".

"Госсекретарь США Тиллерсон позвонил министру иностранных дел Британии Джонсону в связи с произошедшей атакой на бывшего агента (Скрипаля - Прим.Ред.) в Солсбери", - отметил Джонсон.

"Мы полностью доверяем результатам расследования, проведенного Британией, и заключению о том, что Россия, вероятно, причастна (к отравлению Скрипаля - Прим.Ред.). Мы солидарны в этом с Великобританией и будем тесно сотрудничать, что касается нашей реакции на произошедшее", - отметил американский посол.

Ранее "Страна" сообщала, что отравленный Скрипаль передал британской разведке "весь телефонный справочник ГРУ" - СМИ.

Также пиццерия, где обедал Скрипаль, заражена следами отравляющих веществ - ВВС.