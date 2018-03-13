Скончался соратник беглого бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков скончался на 69-м году жизни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, ранее также тесно сотрудничавший с Березовским.

"Николай Глушков. 1949-2018", - написал Кудрявцев.

Фото: facebook.com/Damiankudriavtsev

В 1990-е годы Глушков занимал должности замруководителя компаний "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот".

В 1999 году он был привлечен к следствию по "Делу "Аэрофлота", по которому также выдвигались обвинения против Березовского. Был обвинен в мошенничестве, хищении валютных средств, а также в отмывании преступно нажитых средств за границей и невозвращении валюты из-за границы. Позднее Глушкову инкриминировали еще и побег из больницы, где он находился под стражей.

В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом того, что под стражей он находился с декабря 2000 года, Глушков был освобожден в зале суда. По сообщениям СМИ, в последнее время проживал в Лондоне.

Ранее "Страна" сообщала, что после отравления ГРУшника в Великобритании потребовали расследовать 14 загадочных смертей.

Также пранкер обнародовал беседу Березовского с оппозиционерами во время протестов на Болотной.