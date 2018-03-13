После скандала в СМИ на скандальном полигоне Широкий Лан начались "покращення"
После резонанса в СМИ на полигоне Широкий Лан в Николаевской области произошли некоторые улучшения.
Об этом "Стране" рассказал военнослужащий срочной службы Сергей Марков, опубликовавший фото полигона, говорится в статье "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат".
"Все по чуть-чуть налаживается. Есть дрова, есть вода, полевая баня. Привезли песок щебень. На стройке заработала техника", – сказал он.
На вопрос есть ли какие-то репрессии в его отношении, Марков ответил: "Пока нет".
Напомним, сегодня ночью на территории полигона произошел пожар, унесший жизнь одного военнослужащего срочной службы. Еще семеро получили ожоги разной степени.
Ранее резервисты сообщили о нечеловеческих условиях на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Полигон превратился в болото, военнослужащие две недели лишены возможности помыться, испытывают недостаток в питьевой воде и дровах для обогрева.
Полевая баня. Фото: Сергей Марков
На полигоне появились асфальтированные дорожки, подвезли питьевую воду. ФОТО: Сергей Марков
Раньше посредине было такое же болото, как и по бокам. Фото: Сергей Марков