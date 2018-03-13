После резонанса в СМИ на полигоне Широкий Лан в Николаевской области произошли некоторые улучшения.

Об этом "Стране" рассказал военнослужащий срочной службы Сергей Марков, опубликовавший фото полигона, говорится в статье "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат".

"Все по чуть-чуть налаживается. Есть дрова, есть вода, полевая баня. Привезли песок щебень. На стройке заработала техника", – сказал он.

На вопрос есть ли какие-то репрессии в его отношении, Марков ответил: "Пока нет".

Напомним, сегодня ночью на территории полигона произошел пожар, унесший жизнь одного военнослужащего срочной службы. Еще семеро получили ожоги разной степени.

Ранее резервисты сообщили о нечеловеческих условиях на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Полигон превратился в болото, военнослужащие две недели лишены возможности помыться, испытывают недостаток в питьевой воде и дровах для обогрева.

Полевая баня. Фото: Сергей Марков

На полигоне появились асфальтированные дорожки, подвезли питьевую воду. ФОТО: Сергей Марков

Раньше посредине было такое же болото, как и по бокам. Фото: Сергей Марков