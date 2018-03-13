Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия при самых благоприятных условиях не смогут поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Telegraph.

Один из разработчиков отравляющего вещества химик Вил Мирзаянов рассказал, что яд минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

При этом, по словам ученого, отравившихся им практически невозможно излечить.

"Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил проживающий в США Мирзаянов.

По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода.

"Только 10 граммов вещества - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

Также Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна.

Однако в России заявили, что уничтожили все запасы нервно-паралитического газа "Новичок".

Напомним также, что отравленный перебежчик из ГРУ находится в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщала "Страна", экс-ГРУшника Скрипаля могли отравить букетом цветов на могиле его жены.