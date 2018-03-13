Венгерский лоукостер Wizz Air в течение 17 недель добавит в свою сеть полетов 70 новых маршрутов. При этом 16 из них будут открыты в/из аэропортов Киева, Львова и Харькова. Об этом пишет Liga .net.

Как сообщается в пресс-релизе компании, четыре новых направления - Афины, Таллинн, Харьков и Вена - будут официально открыты до середины июля рядом с открытием новой западноевропейской базы в столице Австрии.

Львов получит наибольшее количество новых направлений среди украинских аэропортов. 26 марта авиакомпания начнет летать в/из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунда, а с 1 мая - в/из Лондона (Лутон).

В столичном аэропорте Киев-Жуляны в конце июня добавится два новых рейса - в/из Таллинна и Лиссабона. Также авиакомпания вернется в аэропорт Харькова с двумя рейсами - в/из Дортмунда и Катовице.

В 2018 году компания планирует инвестировать более $ 2 млрд в 11 баз в Великобритании, Австрии, Польше, Украине, Венгрии, Румынии и Грузии.

"Сегодня мы начинаем наибольшее расширение деятельности в истории Wizz. 70 новых маршрутов, которые будут официально открыты в течение 17 недель, предоставят нашим клиентам еще больше возможностей для путешествий, что, в свою очередь, будет способствовать развитию бизнеса и экономике тех стран, в которых мы работаем", - заявил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы из более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 90 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Ранее "Страна" писала о том, что лоукостер Ryanair заинтересовался рейсами в Харьков, Одессу и Херсон.

Также в "Борисполе" приземлился первый самолет лоукостера Ryanair.