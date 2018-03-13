Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допускает, что в сумках, которые выносил народный депутат Семен Семенченко (фракция "Самопомощь") перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта, могло быть оружие.

"У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка – Прим.Ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий – Прим.Ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", - рассказал Аваков во вторник в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве передает "Интерфакс- Украина".

Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним. Он отметил, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было принято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.

"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", - сказал Аваков.

Напомним, 7 марта руководитель Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что двое задержанных в ходе проведения следственных действий в палаточном городке у здания Верховной Рады утром 3 марта уведомлены о подозрении в причастности к событиям 27 февраля у стен парламента и попытке захвата Жовтневого дворца в декабре прошлого года.

По словам начальника главка, один из задержанных был в розыске, а в отношении другого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с событиями под Шевченковским райсудом Киева, когда был ранен полицейский.

Как сообщала "Страна", 11 марта активисты МихоМайдана сотрались приехать под особняк Авакова.

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