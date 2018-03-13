Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно прокомментировала развод Дженнифер Энистон с Джастином Теру, заявила, что принимает ванну в окружении детей, сообщает Business Standard.

В одном из последних интервью, 42-летняя актриса, которая воспитывает шестерых детей, призналась, что в одиночестве она чувствует пустоту, поэтому даже ванну принимает в присутствии кого-то из детей,

Голливудская звезда наслаждается тем, что совсем никогда не расслабляется. Также Джоли отметила, что ее очень раздражает, когда люди говорят, что ей необходимо расслабиться.

"Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне "расслабься". Я из тех мам, которые всегда заняты своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии хотя бы двух детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом", - отметила Анджелина.

Такое заявление ошеломило пользователей сети, которые осудили методы воспитания актрисы. Юзеры отметили, что таким образом звезда не выстраивает с детьми психологических границ, что явно плохо скажется на их взрослении.

Что касается развода, Энистон, то источник в окружении Джоли сообщил, что Анджелину никогда не волновала судьба Энистон, даже до того, как она начала встречаться с Брэдом Питтом. "Она всегда считала Дженнифер слабохарактерной. А вот к Теру у Джоли всегда была симпатия, поэтому она не понимала, как такой яркий и умный мужчина мог обратить внимание на Энистон, ведь они совершенно разные", - сообщил реакцию Джоли источник.

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Также Джоли завершила карьеру из-за Питта и переезжает в Лондон, - СМИ.