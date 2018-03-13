Команда Паулу Фонсеки в этом сезоне демонстрирует отличный футбол в Лиге чемпионов, и не удивительно, что игроки Шахтера тут же попали "на карандаш" менеджерам топ-клубов.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин уже объявил, что после окончания сезона команду покинет Фред (он перейдет или в Манчестер Сити или в Манчестер Юнайтед - Прим.Ред.) и под вопросом продление контракта с Бернардом.

Но интерес у европейских команд вызывают не только эти футболисты. Так, спортивный директор итальянского Интера Пьеро Аузилио сегодня прийдет на матч Рома - Шахтер, чтобы лично просмотреть в деле Марлоса и того же Бернарда.

Как передает Football Italia Интер особый интерес проявляет к Марлосу, чтобы иметь возможность проводить ротацию и иметь игрока на смену Ивану Перишичу и Антонио Кадреве. Впрочем, Бернард, хоть и не является приоритетным вариантом, также входит в сферу интересов итальянского клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что Олег Блохин выдал свой прогноз на матч Лиги чемпионов, Рома - Шахтер.