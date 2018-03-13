Голливудская звезда Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 19 лет моложе нее.

Избранником легендарной 60-летней звезды стал 41-летний итальянский бизнесмен Анджело Боффа, сообщает The Sun.

Сейчас мужчина проживает в Цюрихе, но большую часть года находится на Ибице и работает агентом по продаже недвижимости.

Фото: thesun.co.uk

Пара познакомилась в декабре прошлого года во время деловой встречи в Швейцарии.

Впервые их заметили вместе в Нью-Йорке в январе этого года - они сидели в ресторане и целовались.

Также по сообщению итальянских СМИ Стоун и Боффа были замечены на прогулке в Майами, а День святого Валентина они провели в Париже.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые вычислили средний возраст самых красивых женщин на планете.

Также Шэрон Стоун хохотала 10 секунд в ответ на вопрос о сексуальных домогательствах.