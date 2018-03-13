До большого футбола, когда наш донецкий Шахтер выйдет в Риме против местной Ромы в 1/8 Лиги чемпионов остается все меньше времени. Сегодня, 13 марта, вся Украина будет держать кулаки за "горняков".

Недостатка в прогнозах на исход поединка нет, как нет и явного фаворита встречи. Но все-таки небольшое преимущество за дончанами. В первом поединке Рома была обыграна со счетом 2 - 1.

Футбольный агент из Италии, уроженец Украины, Алекс Великий (работает с командой Ливорно) рассказал порталу Команда№1, что в Риме очень и очень неуверены в благополучном для себя исходе поединка.

- Чего ждете от предстоящего матча?

- Красивой игры и большого количества забитых голов, и при этом, хочу, чтобы Шахтер вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.

- В Риме побаиваются Шахтера?

- Да. Они ждут противостояния с бразильской по своей игре командой из Украины. Хозяева бояться пропустить мяч. А сами считают, что наиболее слабое звено у соперника украинская защитная линия. У гостей есть небольшое преимущество в виде минимальной домашней победы. Да и состав у горняков более сыгран. Эти составляющие должны помочь донетчанам добиться нужного результата, - заявил футбольный агент.



Ранее "Страна" сообщала, что горняки с улыбками провели последнюю тренировку на "Стадио Олимпико".