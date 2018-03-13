Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал прочтение Мариной Порошенко стихотворения великого Кобзаря, который вызвал волну разочарования среди украинцев. В своем микроблоге в Twitter он поддержал стремление первой леди читать стихи Тараса Шевченко.

"Я считаю, что любой, кто хочет читать Шевченко - либо по книге или наизусть - заслуживает уважения и поддержки. Тем больше, в Шевченковские Дни, тем более, если это жена главы государства. Постебаться всегда легче, чем взять и прочитать. Sorry за непопулярную т.зрения", - написал Кириленко.

Фото: twitter.com/KyrylenkoVyach

Как сообщала "Страна", Марина Порошенко прочитала стихотворение "Заповит" хуже школьника. Она запиналась и подглядывала в книгу. Поэтому многие украинцы обрушились в адрес супруги Порошенко с замечаниями и возгласами "Ганьба!".