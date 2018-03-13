Во вторник, 13 марта, Верховная Рада приняла закон, который упрощает условия установления группы инвалидности. "За" проголосовал 281 народный депутат.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Закон предусматривает, что освидетельствование или переосвидетельствование может проводиться дома, если человек обращается для установления инвалидности, но не может прибыть в медучреждение по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии.

Без срока повторного осмотра группа инвалидности будет устанавливаться в результате присутствия необратимых нарушений - ампутации конечностей или их частей. При этом после выхода на пенсию человек с инвалидностью также не должен проходить переосвидетельствование.

Группа инвалидности на степень выше или I группы устанавливается участникам АТО или людям, которые обеспечивали Антитеррористическую операцию, в результате чего получили ранение, контузию, увечье или заболевание, вследствие чего получили инвалидность.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, что пострадавших участников Евромайдана будут лечить в санаториях за счет государства.

Как сообщала "Страна", участники АТО, которые получили инвалидность, будут иметь статус лица с инвалидностью в результате войны.