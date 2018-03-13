Разработанный в России газ нервно-паралитического действия "Новичок", которым по заявлению британского премьера Терезы Мэй, был отравлен экс-ГРУшник Сергей Скрипаль и его дочь, мог храниться на территории любой бывшей республики СССР, включая Украину. Такое мнение высказал бывший глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев. Об этом сообщает РИА Новости.

"С учётом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", - сказал Ковалев.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери было осуществлено ​​покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Они были госпитализированы и до сих пор находятся в состоянии комы. Кроме них, пострадали еще более 20 человек.

Ранее "Страна" писала о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс обеспокоен сообщениями Лондона о применении на территории Великобритании нервно-паралитического вещества военного назначения и находится в контакте с британским руководством по этому вопросу.

Также Украина готова помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля.



