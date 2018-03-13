Во вторник, 13 марта, в разгар обострения отношений после покушения на экс-ГРУшника Сергея Скрипаля, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в российский МИД.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России", - сообщили в российском министерстве, не вдаваясь в детали.

4 марта в городе Солсбери было осуществлено ​​покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Они были госпитализированы и до сих пор находятся в состоянии комы. Кроме них, пострадали еще более 20 человек.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что нейропаралитическое вещество, которым в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь, разработано в России.

В США заявили, что согласны с позицией Великобритании о причастности России к покушению на бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Напомним, что глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.