Лига чемпионов, Рома - Шахтер. "Горняки" сыграют в бело-оранжевой форме, "волки" будут в бордо
Сегодня, 13 марта, донецкий Шахтер на выезде сойдется в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов с итальянской Ромой.
Хотя небольшое преимущество у нашей команды (первая игра в Харькове закончилась со счетом 2 - 1 - Прим.Ред.) игра будет архисложной и очень тяжелой. Рома будет биться до последнего, и тренер "волков" Эусебио Ди Франческо не исключает, что дело может дойти и до серии пенальти.
Как оно будет - посмотрим, а пока команды на предматчевом совещании выбрали цвета формы, в которой будут сражаться за выход в четвертьфинал.
Как передает официальный Twitter горняков, наши парни выбрали выездной вариант и выйдут на поле в оранжево-белых футболках. Вратарь Андрей Пятов будет в зеленом свитере.
Рома будет играть в традиционных бордовых цветах. Кипер станет в рамку в голубом свитере.
Фото: twitter.com/fcshakhtar
Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Пятов рассказал, чего стоит ждать сегодня от "волков".