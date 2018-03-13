Сегодня, 13 марта, донецкий Шахтер на выезде сойдется в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов с итальянской Ромой.

Хотя небольшое преимущество у нашей команды (первая игра в Харькове закончилась со счетом 2 - 1 - Прим.Ред.) игра будет архисложной и очень тяжелой. Рома будет биться до последнего, и тренер "волков" Эусебио Ди Франческо не исключает, что дело может дойти и до серии пенальти.

Как оно будет - посмотрим, а пока команды на предматчевом совещании выбрали цвета формы, в которой будут сражаться за выход в четвертьфинал.

Как передает официальный Twitter горняков, наши парни выбрали выездной вариант и выйдут на поле в оранжево-белых футболках. Вратарь Андрей Пятов будет в зеленом свитере.

Рома будет играть в традиционных бордовых цветах. Кипер станет в рамку в голубом свитере.

Фото: twitter.com/fcshakhtar

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Пятов рассказал, чего стоит ждать сегодня от "волков".