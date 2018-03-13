Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная), которую вызвали на допрос в СБУ по делу переговорщика Владимира Рубана и могут обвинить в подготовке военного переворота в Украине, вернется в Украину 16 марта.

Об этом "Стране" сообщили источники в окружении нардепа.

В настоящее время у Савченко заявили, что нардеп находится в Страсбурге.

Однако замглавы фракции "Народный фронт" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Андрей Тетерук предположил, что Савченко могла бежать в Россию: "Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев - вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины".

Ранее мы писали, что по данным источников "Страны" в силовых структурах, знакомых с обстоятельствами дела Рубана, Савченко обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране. Общая канва обсуждения была такова, что в Украине нужно наводить порядок, патриотически настроенные офицеры недовольны коррумпированной властью Порошенко.