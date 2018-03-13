Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил о необходимом "совместного ответа Запада" в случае отказа России от сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"Великобритания может рассчитывать на солидарность своих союзников в ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля", заявил Реттген.

Он также назвал реакцию Лондона на происходящее "рациональной".

"Обнаружение следов российского боевого отравляющего вещества означает, что Россия не может отказываться от кооперации в расследовании", - утверждал депутат.

По мнению Реттгена, инцидент "должен стать для Великобритании поводом для пересмотра прежней открытости по отношению к российскому капиталу".

Как сообщала "Страна", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

В то же время в России заявили, что уничтожили все запасы нервно-паралитического газа "Новичок".