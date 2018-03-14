Дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля перешло в плоскость международного скандала. Британия официально обвинила Россию в покушении и объявила о санкциях.

Они пока выглядят крайне чувствительно (по крайней мере в сравнении с теми версиями, которые строились до того). Даже сборная Англии поедет на чемпионат по футболу в Россию.

И тем не менее действия Лондона могут привести к более серьезным коллективным действиям США и Европы. По крайней мере, на это надеются в Британии.

На 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию покушались 4 марта в британском городе Солсбери. "Страна" собрала новую информацию о попытке убить ГРУ-шника и о том, во что это выльется на мировой арене.

Заявления Мэй

О мерах, которые Британия намерена предпринять, сегодня говорила премьер-министр Тереза Мэй. Она выступила в парламенте и сделала ряд важных заявлений. Итак, Британия:

- высылает 23 российских дипломата. У них неделя на то, чтобы покинуть страну

- прерывает двусторонние связи с Кремлем и отзывает приглашение Сергею Лаврову на визит в Королевство



- если нужно, замораживает государственные активы РФ



- королевская семья не едет на футбол



- выносит проблему на рассмотрение Совбеза ООН



- возможны "тайные действия"



- Британия будет разрабатывать свой аналог "акта Магнитского"



- "Россия виновна" - цитата Мэй.







Помимо этих шагов Мэй анонсировала внесение новых законов, которые позволят задерживать лиц, подозреваемых во "враждебной деятельности государства" прямо на британской границе. Обсуждаются и другие действия против "иностранных агентов" в Британии.

Запланировано также ужесточение проверок частных рейсов, таможенных и грузовых перевозок. А полиция нацелилась на "серьезных преступников и коррумпированных элит". Мэй сказала: "В нашей стране нет места этим людям или их деньгам".

Премьер также упомянула вчерашнюю смерть еще одного россиянина в Лондоне - соратника беглого бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова. Ему было 68 лет. Судя по всему, это дело тоже будет "списано" на Москву.



Британские парламентарии начали задвать Мэй вопросы о более жестких методах воздействия. Она уклончиво отвечала, что всё это в стадии рассмотрения.

Прозвучали также опасения за британско-российскую торговлю газом и обогащенным ураном, но Мэй их почти не комментировала. Только сказала, что возможность снижения зависимости от российского газа в Лондоне изучается.

Реакция России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала Лондону "зеркальный ответ" на высылку дипломатов.

"Британцы без предъявления России каких-либо доказательств назначили виновной Россию. Это беспрецедентно, думаю, дипломатическая практика не знает подобных примеров. Поэтому Россия должна отреагировать очень оперативно, очень жестко и зеркально", - сказала спикер.

Запад начал мощную операцию с целью вывести Россию из Совбеза ООН как неудобного для него игрока, отсюда и все "накаты" на нашу страну, заявил РИА Новости в среду первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

"Запад начал очень мощную операцию с тем, чтобы выкинуть Россию из Совбеза ООН", — сказал Калашников.

Он напомнил, что СССР стал членом этой структуры после Второй мировой войны. "Сейчас Россия очень неудобный игрок для западных стран, с этим связаны и все накаты на нашу страну", — сказал политик.

Он полагает, что западные страны попытаются реализовать этот сценарий, и в итоге все подведут под реформу организации.

Комментируя заявление Мэй о возможности ареста госактивов, если они вызовут сомнения у британских властей в плане представления угрозы для Лондона, Калашников сказал, что России следует выводить свои средства, вложенные в британские ценные бумаги, и "инвестировать в себя".

Таже представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Мэй об отзыве приглашения для Сергея Лаврова посетить Лондон.

"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", — написала Захарова в Facebook.

Мягко или жестко?

В социальных сетях и СМИ уже начали обсуждать ответ Британии на отравление Скрипаля.

Многие обозреватели указывают, что большинство санкций не так уж болезненны для Москвы, а некоторые будут и вовсе зеркальными: например, высылка дипломатов.

В то же время остается открытым вопрос - насколько Лондон готов "ощипывать" богатых россиян, которые владеют активами в Британии. Судя по всему, решения будут приниматься по ситуации и с гибким индивидуальным подходом.

Кроме того, эксперты говорят, что Лондону пока не удалось собрать мощного международного фронта против Москвы.

"Это очень слабый ответ, потому что это ответ одной-единственной страны", - сказал в интервью Bloomberg Йорг Форбриг, старший программный директор Немецкого фонда Маршалла в США. "Если бы группа западных стран коллективно реагировала - что-то похожее на то, что мы видели в случае российской агрессии в Украине - то мы бы говорили о сильном сигнале. А пока Великобритания в основном сама по себе".

Украинский блогер Кирилл Данильченко тоже считает, что меры против России слишком мягкие - учитывая, что Британия подозревает РФ ни много, ни мало в газовой атаке на территории Королевства.

"Высылка 23 российских дипломатов, арест счетов активов всех ответственных за газовую атаку и бойкот ЧМ по футболу властями Британии (британская команда едет). Плюс секретная часть - скорее-всего по линии британских доминионов офшоров, Кипра, депортации россиян с активами на острове, но не только лишь всех. Это за атаку боевыми отравляющими веществами на территории Соединенного королевства", - удивляется Данильченко.

Позже Данильченко уточнил, что "труба, платежные системы и разрыв дипломатических отношений это стоп-кран, им нельзя просто так махать".

В то же время многие американцы в Twitter поддерживают решения Мэй и пишут посты в стиле "У Терезы есть яйца, не то, что у Трампа".

В том же стиле высказался журналист Анатолий Шарий, правда, намекая на то, что обвинения России в причастности к химической атаке - это фейк, и сравнивая нынешнюю антироссийскую компанию в Британии с поджогом Рейхстага. "Молодец, Тереза. Пока кто-то жует сопли, кто-то жарит в лучших традициях поджога Рейхстага. Жизнь жестока, не детский садик".

Зато на улице российских национал-патриотов праздник. Многие из них приветствуют дальнейшее усиления давления Запада на элиту РФ, полагая, что таким образом она станет патриотичнее.

"Кто отравил Скрипаля - неинтересно, - пишет известный публицист Дмитрий Ольшанский. - То есть интересно, но только для будущих шпионских фильмов и романов. А хорошая новость состоит в том, что безотносительно авторства этого мрачного мероприятия Россия становится еще намного хуже в глазах всех тех людей, всех тех структур и стран, дружба с которыми для нас - самый главный яд. Чем крепче ссора между местными и западными чиновниками, чем меньше миллиардеров и начальников могут счастливо жить на два дома, и чем сложнее будет организовать очередное гнусное "примирение" (устроенное, как всегда, так, что мы им должны все, а они нам - ничего), - тем лучше для родины и русского человека. Россия становится нужной "своему" государству только в том случае, если за ее пределами выгодополучателям этого государства ловить нечего. Или, вспоминая отличный заголовок одного рассказа: Рожать придется дома".

Позже он, впрочем, написал, что объявленные Мэй санкции носят "игрушечный" характер:

"Игрушечные санкции Великобритании против России - высылка аж 23 неинтересных чиновников, перебирающих бумажки, и это в ответ на применение химического оружия, на "военную атаку", - говорят нам о том, что Лондон не верит, что Скрипаля отравила Россия, и не хочет всерьез пикироваться с Россией, а просто барабанит на публику обязательный номер о русской угрозе. У них в руках находятся миллиарды, особняки и семьи значительной части нашего начальства, а они чижика съели. Значит, не верят и не хотят. Кстати, заодно это значит, что и сами они Скрипаля не травили. Было бы это их рук дело - у них тем более был бы готов яркий, громкий ответ. Скорее всего, тут имел место какой-то третий сюжет - и не исключено, что совсем пародийный, нелепый, в стиле братьев Коэнов. Но мы о нем не узнаем".

Что нового появилось в деле Скрипаля

За дни, которые минули с момента покушения, случилось множество событий. Пришел в себя и начал говорить офицер полиции, который был госпитализирован вместе с пострадавшим Скрипалем и другими людьми. Правда, подробностей того, о чем он рассказал, пока не сообщается.

Также полиция обнаружила следы ядовитого вещества, которое использовали против Сергея Скрипаля, в пиццерии Zizzi, где он обедал за пару часов до того, как потерял сознание на улице.

Пока нет оснований считать, что кто-либо из тех, кто находился в пиццерии одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-то отношение к попаданию в заведение ядовитого вещества.

Кроме пиццерии, полиция продолжает следственные действия еще в четырех местах в Солсбери - дома у Скрипаля, в пабе Bishop's Mill, в парке, где его с дочерью нашли без сознания, и на кладбище, где похоронены его жена и сын.

В Британии также заявили, что экс-полковник ГРУ был отравлен газом, который применялся в СССР - "Новичок".

Один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок" химик Вил Мирзаянов рассказал, что яд минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. При этом, по словам ученого, отравившихся им практически невозможно излечить. Даже если Скрипаль и его дочь выживут, они уже не поправятся, сказал он.

По предположению Мирзаянова, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. Химик также отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому вряд ли возможно, чтобы это вещество могла использовать другая страна.

Последний тезис, впрочем, оспаривается российскими экспертами, которые полагают, что подобный газ можно изготовить и в любой другой стране. Тем более, что один из его разработчиков (Вил Мирзаянов) уже давно живет на Западе, а потому мог спокойно поделиться своими знаниями с местными спецслужбами.

"Новичок" представляет собой так называемое бинарное оружие с двумя нетоксичными химическими веществами-предшественниками, которые можно смешивать перед использованием. Это делает их более безопасными для транспортировки и обработки.

Результатом отравления "Новичком" является непроизвольное сокращение всех мышц, что приводит к остановке сердца и удушению.

Версии отравления в СМИ

Свои версии начали выдвигать и СМИ.

Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома, пишет The Telegraph. Эта версия основывается на том, что сотрудник полиции сержант Ник Бейли "тяжело пострадал после того, как посетил дом Скрипаля в Солсбери", а не после того, как первым прибыл на место у скамейки в торговом центре, где была найдена пара.

По другой версии, Скрипаля с дочерью могли отравить с помощью букета цветов на могиле его жены., пишет Deutsche Welle. Букет проверяется на наличие отравляющих веществ. По данным издания, бывший разведчик Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того, как потеряли сознание в торговом центре в британском Солсбери. Полиция сразу же опечатала могилу. Ранее выдвигалась версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до начала действия.

По данным газеты The Financial Times, Скрипаль после переезда в Великобританию в 2010 году передавал информацию о России иностранным спецслужбам. Несмотря на то, что его ценность как оперативного источника информации быстро исчезла, он мог объяснить, каковы были приоритеты России в засылке агентов на Запад, а также рассказать о способах вербовки и методах контрразведки. Это особенно было полезно в подготовке сотрудников западных спецслужб.

За время работы на британскую разведку экс-полковник, у которого был позывной Forthwith, передал MI6 ценные данные, включая весь телефонный справочник ГРУ, то есть практически все контакты в российской разведке. По данным прессы, британская спецслужба высоко ценила Скрипаля. Он получал хорошие деньги за свою работу.

Впрочем, в России говорят, что ценность Скрипаля преувеличена. Он был уже осужден за сотрудничество с иностранными разведками, затем россияне его передали в порядке обмена на Запад. И, соответственно, он к настоящему времени вряд ли обладал каким-либо мощным багажем знаний.

Позиция США

США согласны с позицией Великобритании о причастности России к покушению на Скрипаля и его дочь. Об этом заявил еще тогда госсекретарь Рекс Тиллерсон, позднее отправленный в отставку. Политик подчеркнул, что виновных должны ждать серьезные последствия. При этом он уточнил, что не знает, причастно ли к покушению правительство РФ.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что, исходя из имеющихся у следствия по делу отравления экс-ГРУшника, полковника Сергея Скрипаля и его дочери доказательств, за этим, вероятно, стоит Россия.

Также Соединенные Штаты подключились к изучению инцидента. Во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что Госдеп следит за развитием событий в этом резонансном деле.

Что касается возможной "тайной" реакции Британии, газета The Times со ссылкой на источник в правительстве страны пишет, что правительство страны в ближайшее время должно определиться с ответными шагами, и одной из возможных мер может стать кибератака против России.

По данным издания, за разработку вредоносной программы отвечает министерство обороны Британии и Центр правительственной связи Великобритании. Отмечается, что целью виртуальной атаки могут стать сайты правительства России, а также распространяющие фейковые новости информационные ресурсы.

"Любая ссора России с Западом отдаляет мир в Украине"

Ситуацию с Россией и Британией прокомментировал в своем Facebook политолог Олег Волошин. Он считает, что ссора Лондона и Москвы ударит по Украине.

"Признаться, ожидал, что Тереза Мэй точно объявит (пусть без деталей и подробностей), что у официального Лондона есть точные доказательства причастности российских спецслужб к покушению на Скрипаля: перехваты электронных коммуникаций, сведения от агентуры, показания свидетелей.

Вместо этого 2+2=4 было сформовировано из сведений о том, что нервно-паралитический агент производился в СССР с середины 70-х, а также из "всем известной государственной агрессивной политики России". Под последней Мэй понимает очень широкий спектр действий: от отравления Литвиненко (следствие до сих пор не завершено) до аннексии Крыма и вмешательства в выборы в США. Странно, что она ещё Brexit не упомянула.

А, да, его ж ее собственная партия инициировала.

Более того, премьер сама сказала, что версии две: это сделала Россия или это была не Россия, но тогда Москва позволила выкрасть химическое оружие. Думающий человек понимает, что само оглашение Мэй второй версии свидетельствует о том, что никаких прямых доказательств причастности Кремля нет.

Россия ведёт себя агрессивно. Это не вызывает никаких сомнений. Но служит ли это достаточным доказательством причастности Кремля к данному конкретному преступлению? Для многих на западе более чем. Perception equals reality (восприятие равно реальности). В общем, для объективного наблюдателя все это так же убедительно, как то, что Джона Кенеди убил Ли Харли Освальд на том основании, что он бывал в СССР и симпатизировал коммунистам.

Но самое главное то, что какие негодяи (а отрицать то, что у них на руках кровь многих, порядочный человек не может) не сидели бы в Кремле, любая их такая ссора с Западом отдаляет мир в Украине. Кого бы там ни травили в Лондоне, война идет на нашей, а не британской земле. Лучше было бы наоборот. Тогда можно было бы ко всему этому относиться спокойней".