Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы солидарны с Великобританией, если потребуется наша помощь - экспертная или другая, - мы ее предоставим ", - сказал министр во вторник, 13 марта.

Он добавил, что уверен, что за этим стоит Россия.

4 марта в городе Солсбери было осуществлено ​​покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Они были госпитализированы и до сих пор находятся в состоянии комы. Кроме них, пострадали еще более 20 человек.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен сообщениями Лондона о применении на территории Великобритании нервно-паралитического вещества военного назначения и находится в контакте с британским руководством по этому вопросу.

Как сообщала "Страна", в США согласны с позицией Великобритании о причастности России к покушению на бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.