Народный депутат Станислав Березкин, который в конце февраля вышел из состава депутатской группы "Партия "Видродження", вошел в состав депутатской группы "Воля народа". Об этом сообщает "112 Украина".

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч.3 ст. 60 регламента Верховной Рады сообщаю о вхождении народного депутата Украины Станислава Березкина в состав депутатской группы "Воля народа", - объявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего пленарного заседания.

По данным на сайте парламента, в группу "Видрождення" входило 25 народных депутатов вместе с Березкиным.

Как сообщала "Страна", Генпрокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов в отношении нардепа из группы "Видродження" Станислава Березкина.

Ему принадлежит 9 объектов ценного движимого имущества, а в 2016 году он приобрел часы за 250 тыс. грн.

Вместе с тем, по данным Государственной фискальной службы, доходы депутата с 1998 по 2015 годы составили лишь 1 729 000 грн. А в 2016 году Станислав Березкин задекларировал доход в 143 289 гривен.

Также напомним, что из группы "Видродження" вышел нардеп Валентин Ничипоренко.