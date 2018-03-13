Штрафы на сумму в пять миллиардов гривен были наложены на российские авиакомпании Госавиаслужбой Украины, начиная с 2015. Об этом сообщили в Госавиаслужбе.

В список штрафников попали 40 российских авиаперевозчиков. Среди нарушителей числятся такие компании, как "Аэрофолот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Россия", "Нордавиа", "Глобус", "Ред вингс", "Ямал", "Сибирь" и другие перевозчики.

Основной причиной для наложения финансовых санкций является нарушение воздушного пространства Украины, в частности, полеты в оккупированный Крым. Нарушения были зафиксированы в сфере гражданской авиации.

Согласно правилам и порядку использования воздушного пространства Украины, каждый такой штраф составляет 136 тысяч гривен. Таким образом, общая сумма долга российских авиаперевозчиков на сегодняшний день составляет 5,4 миллиарда гривен.

Уточняется, что все санкции накладывались с ведом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На данный момент наложено несколько тысяч штрафов. Их взыскание осуществляется через суды. Рассмотрение исков в украинских судах даст возможность в будущем обратиться в международные суды.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Украина выписала авиакомпаниям России $103 млн штрафов за полеты в Крым.

А вертолет в Украине может стать общественным транспортом, но не всем доступным.