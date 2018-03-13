Во вторник, 13 марта, в Луганской области произошло масштабное обесточивание, в результате которого без электроэнергии остались 3869 потребителей.

Об этом сообщает ООО Луганское энергетическое объединение на своей странице в Facebook.

В 8:35 без света остались 697 абонентов в городе Лисичанск. В 9:15 были обесточены 1284 абонента в городе Северодонецк. В 9:30 без света оказались еще 1626 потребителей в Северодонецке и в населенных пунктах Метелкино и Вороново. Также в 8:39 свет выключился в 242 абонентов в городе Сватово и в населенных пунктах Миловатка и Дачном.

Причину обесточивания пока не выяснили. Предварительно, проблемы с подачей электроэнергии могли возникнуть из-за погодных условий и неудовлетворительного состояния электросетей.

Фото: facebook.com/tovleo

Напомним, что жители Киева получили первые платежные квитанции за электроэнергию с реквизитами компании-правоприемницы "Киевэнерго" - ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети".

Как сообщала "Страна", в начале марта жители Мариуполя и еще семи городов Донбасса остались без воды из-за непогоды.