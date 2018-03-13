Сегодня, 13 марта, вся Украина прильнет к экранам телевизоров и будет болеть за донецкий Шахтер. "Горняки" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов выйдут в Риме на поле против Ромы.

А вчера, наша команда опробовала поляну олимпийского стадиона. Настроение у наших парней отличное, травмированных нет, все готовы к решающей битве. Футболисты много улыбались, шутили, и работали с мячом в охотку.

Фоторепортаж о тренировке разместил официальный Facebook нашей команды.

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Напомним. что на предматчевой пресс-конференции тренер Шахтера Паулу Фонсека заявил, что команда не будет играть на удержание счета.

"Уверен, что соперники начнут прессинговать с самого начала. Однако я знаю и то, что наша команда в отличном состоянии. Игроки в оптимальных кондициях по всем параметрам. Попытаемся продемонстрировать обычный для "Шахтера" футбол. Мы ни в коем случае не приехали лишь с целью сохранить результат первой игры", - заявил Фонсека.

Напомним, что тренер Ромы дал команду готовиться к серии пенальти в матче с Шахтером.