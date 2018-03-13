Москва требует, чтобы Киев обеспечил безопасность дипломатических представительств во время президентских выборов в России. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 13 марта, заявлении МИД РФ.

В документе говорится о том, что Москва озабочена высказываниями украинских национальных и радикальных организаций о препятствовании гражданам России в голосовании на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

В связи с этим, МИД РФ потребовал от властей Украины не допустить срыв полноценной работы посольства России в Киеве и генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, обеспечить безопасность указанных объектов и в свободном порядке допускать граждан России внутрь представительств.

Ранее "Страна" писала о том, что в предвыборной рекламе Жириновского Киев назван "столицей малороссийского округа".

А Ходорковский показал, как он проголосовал на выборах президента России.