13 марта в повестку дня Верховной Радывнесен законопроект №4614, который устанавливает порядок уничтожения небольших международных экспресс-отправлений, если они содержат контрафактный или нарушающий интеллектуальные права товар.

Об этом сообщает UBR.ua.

Документ должен привести украинское законодательство в соответствие с требованиями регламента ЕС и должен был принят еще до конца 2017 года.

Законопроект предусматривает, что если у таможенников возникнут достаточные основания подозревать, что в посылке находится подделка, ее можно будет уничтожить по решению руководителя таможенного органа.

Предварительно нужно будет уведомить о своих планах получателя. Если он не откликнется в 10-дневный срок товар будет уничтожен. В противном случае таможенники спросят, что по этому поводу думает правообладатель, чей товар подделан. Тот может подать в суд на покупателя или поставщика.

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