После пожара на полигоне "Широкий лан" возле Михайловки Николаевской области в госпиталь с ожогами попали семь военных; у одного из пострадавших - 25% ожогов кожи. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам пресс-офицера 92-й отдельной механизированной бригады Кристины Вдовиченко, пожар возник из-за нарушения правил безопасности, по вине бойцов, которые находились в палатке.

Вдовиченко утверждает, что замыкания или других технических причин быть не могло, поскольку накануне была проверка пожарной безопасности палаточного городка, нарушений не обнаружили.

А советник министра обороны и президента Украины Юрий Бирюков рассказал, что солдат плеснул зажигательную жидкость из бутылки на "погасшую" буржуйку. Однако в глубине печки что-то тлело и последовала вспышка, от которой на истопнике загорелась одежда. Военный начал бегать по палатке, в ходе чего опрокинул бутылку и буржуйку. После этого прозвучал взрыв. "Предварительно, по данным ВСП: трезвые. Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, все горит...Первый случай? Да нет", – пишет Бирюков.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, по факту пожара на полигоне "Широкий лан" открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое не является военным, повлекшее гибель людей или причинение тяжких телесных повреждений). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.

Также по поводу гибели бойца назначено служебное расследование.

Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет.

Как сообщала "Страна", в Николаевской области ночью во время пожара на полигоне "Широкий лан" погиб военный, семь бойцов пострадали. Загорелась одна из жилых военных палаток, в которой использовали печку.

Ранее вокруг условий на полигоне развернулся скандал. В частности, в сеть попали фото полигона с затопленными палатками, в которых нельзя было спать, также на снимках было видно, что вся территория палаточного лагеря была в воде и грязи.