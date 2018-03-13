В Киеве в результате оттепели и таяния снега затопило улицу Фанерную в Дарницком районе. Об этом сообщает Информатор.

Из-за забитых стоков ливневой канализации вода в этом месте практически не уходит. Как говорят местные жители, улица превращается в огромное озеро регулярно.

Однако потоп не останавливает водителей, которые пытаются проехать по улице, чтобы сэкономить время, однако не каждому водителю удается сделать это без последствий.

Машины глохнут посреди "водоема", теряются госномера. Некоторые, чтобы вытолкать транспортное средство, вынуждены открывать двери, тем самым набирая полный салон воды.

На место регулярно приезжают эвакуаторы и забирают авто, которые вышли из строя. Также находятся доброжелатели, которые помогают драйверам, попавшим в водную ловушку. По словам очевидцев, за два последних дня в беду попали уже более десяти машин.

Фото: kiev.informator.ua

Стоит отметить, что о проблемах с подтоплением Фанерной "Страна" писала в конце прошлого года. 26 декабря ее затопило после сильного дождя. Движение по улице было парализовано.

Также сообщалось, что в Голосеевском районе Киева на улице Лятошинского произошел потоп. Из-за аварии вода сорвала асфальт и жители были вынуждены перебираться по городу буквально вплавь.